Москва18 июнВести.Решение США на время разрешить Ирану экспортировать свою нефть не следует считать большой уступкой. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в беседе с журналистами в Белом доме.
Кроме того, Тегеран переживает серьезные экономические проблемы, а ущерб вследствие войны с США оценивается для Исламской Республики в 1 триллион долларов, добавил он.
Эти несколько миллионов не позволят им существенно трансформировать свою экономикусказал Вэнс
Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала в соцсети X кадр с церемонии подписания президентом США Дональдом Трампом соглашения с Исламской Республикой Иран об окончании конфликта.