Вэнс: разрешение Ирану на торговлю нефтью не повлияет на экономику страны

В США посчитали нефтяные уступки Ирану несущественными Вэнс: разрешение Ирану на торговлю нефтью не повлияет на экономику страны

Москва18 июн Вести.Решение США на время разрешить Ирану экспортировать свою нефть не следует считать большой уступкой. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в беседе с журналистами в Белом доме.

Кроме того, Тегеран переживает серьезные экономические проблемы, а ущерб вследствие войны с США оценивается для Исламской Республики в 1 триллион долларов, добавил он.

Эти несколько миллионов не позволят им существенно трансформировать свою экономику сказал Вэнс

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала в соцсети X кадр с церемонии подписания президентом США Дональдом Трампом соглашения с Исламской Республикой Иран об окончании конфликта.