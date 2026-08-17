Стратегический резерв нефти США на 14 августа упал до минимума с 1982 года

Стратегический резерв нефти США рухнул до минимума 43-летней давности Стратегический резерв нефти США на 14 августа упал до минимума с 1982 года

Москва17 авг Вести.Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов достиг рекордно низкой отметки за последние 43 года. По данным Министерства энергетики США, на конец недели, завершившейся 14 августа, запасы сократились до 293,4 миллиона баррелей.

Этот показатель оказался ниже уровня, зафиксированного по итогам недели 31 декабря 1982 года, когда резерв составлял 293,214 миллиона баррелей. Таким образом, текущий объем стал минимальным за всю историю наблюдений с начала 1980-х годов. Снижение стратегического резерва происходит на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых энергетических рынках и увеличения потребления внутри страны.

Стратегический нефтяной резерв (SPR) был создан в США после нефтяного кризиса 1973–1974 годов для обеспечения энергетической безопасности в случае перебоев поставок. Его рекордный объем в 727 миллионов баррелей был зафиксирован в 2009 году. С тех пор запасы неуклонно сокращались, особенно активно в последние годы. Администрация США неоднократно заявляла о намерении пополнить резервы, однако низкие цены и бюджетные ограничения не позволяют этого сделать в необходимых объемах.

Ранее сообщалось, что импорт нефти в США из Саудовской Аравии упал до нуля впервые за 40 лет.