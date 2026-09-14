Стратегический резерв нефти США достиг минимума с ноября 1982 года

Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с ноября 1982 года Стратегический резерв нефти США достиг минимума с ноября 1982 года

Москва14 сен Вести.Уровень стратегических запасов нефти в США снизился до 285 миллионов баррелей, достигнув минимального показателя с ноября 1982 года, свидетельствуют данные американского министерства энергетики.

Отмечается, что речь идет о показателе за неделю, которая завершилась 11 сентября.

Согласно данным американских властей, стратегический резерв нефти достиг минимума на 5 ноября 1982 года, когда он составлял 284,906 миллиона баррелей​​​.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рост мировых цен на топливо связан с вооруженным конфликтом на Украине.