Москва14 сенВести.Уровень стратегических запасов нефти в США снизился до 285 миллионов баррелей, достигнув минимального показателя с ноября 1982 года, свидетельствуют данные американского министерства энергетики.
Отмечается, что речь идет о показателе за неделю, которая завершилась 11 сентября.
Согласно данным американских властей, стратегический резерв нефти достиг минимума на 5 ноября 1982 года, когда он составлял 284,906 миллиона баррелей.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рост мировых цен на топливо связан с вооруженным конфликтом на Украине.