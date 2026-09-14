Москва14 сенВести.Увеличение мировых цен на дизель вызвано конфликтом на Украине, а не с ситуацией вокруг Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.
Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не ситуацией вокруг Ирананаписал Трамп в соцсети Truth Social
Ранее сообщалось, что цены на нефть могут взлететь до 150 долларов за баррель.
До этого Трамп уже обвинял Владимира Зеленского в создании дефицита дизеля и призывал прекратить удары по топливной инфраструктуре РФ.
В понедельник американский лидер заявил, что Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики друг друга.