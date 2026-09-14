Трамп связал рост мировых цен на топливо с конфликтом на Украине

Трамп: рост цен на дизель связан с конфликтом на Украине, а не с Ираном Трамп связал рост мировых цен на топливо с конфликтом на Украине

Москва14 сен Вести.Увеличение мировых цен на дизель вызвано конфликтом на Украине, а не с ситуацией вокруг Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не ситуацией вокруг Ирана написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее сообщалось, что цены на нефть могут взлететь до 150 долларов за баррель.

До этого Трамп уже обвинял Владимира Зеленского в создании дефицита дизеля и призывал прекратить удары по топливной инфраструктуре РФ.

В понедельник американский лидер заявил, что Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики друг друга.