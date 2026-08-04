РБК-Украина: стоимость дизеля на украинских АЗС выросла до $2 за литр

На украинских АЗС резко подорожал бензин и дизель РБК-Украина: стоимость дизеля на украинских АЗС выросла до $2 за литр

Москва4 авг Вести.Цены на бензин и дизель на украинских заправках резко выросли, пишет РБК-Украина.

По данным мониторинга в ведущих сетях… стоимость горючего выросла по всем позициям. Цены на АЗС за последние десять дней изменились сообщает агентство

Наибольший рост цен зафиксирован на дизельное топливо – сейчас оно продается почти по 96 гривен за литр (около 2 долларов). Стоимость бензина достигла 88,4 гривны за литр. По прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе эти показатели могут вырасти до 100 и 95 гривен соответственно.

Журналисты отмечают, что основная проблема связана с логистикой и трудностями с реализацией топлива, особенно в прифронтовых районах, где действующих АЗС почти не осталось, и топливо приходится доставлять с помощью мобильных заправочных пунктов.

Как сообщалось ранее, Украина может столкнуться с серьезным дефицитом топлива из-за ударов вооруженных сил России по автозаправочным станциям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.