Москва8 авг Вести.Европейские страны предстоящей зимой столкнутся с дефицитом дизельного топлива на рынке и ростом цен, пишет агентство Bloomberg на основе данных экспертов.

Дефицит дизельного топлива вызван войнами на Ближнем Востоке и на Украине. Как отмечает Bloomberg, нарушен экспорт из регионов, на которые в прошлом году приходилось порядка трети мирового экспорта дизельного топлива.

Европа является одним из наиболее уязвимых регионов мира, так как сильнее других зависит от импорта топлива и испытывает недостаток перерабатывающих мощностей.

В Европе огромная проблема с дизельным топливом… Ситуация ухудшится в том смысле, что, вероятно, мы увидим чрезвычайно высокие фиксированные цены цитирует агентство Юджина Линделла, главу отдела нефтепродуктов в консалтинговой компании FGE NexantECA

По данным Bloomberg, рост цен на дизель значительно опережает динамику нефтяного рынка. Так, с 18 июня цена дизельного топлива на ICE Futures Europe выросла почти на 40%, в то время как нефть Brent подорожала на 5%.

Учитывая важную роль дизельного топлива в транспорте, строительстве и промышленности, ожидается значительное инфляционное воздействие, которое может произойти даже при относительно стабильных ценах на нефть указывает агентство

Многое также зависит от погоды и объемов переработки на НПЗ в ближайшие месяцы, добавляется в сообщении.

Ранее зампред правительства РФ Александр Новак отмечал, что после введения ограничений на экспорт внутренний российский рынок стал наполняться дизельным топливом.