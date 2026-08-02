На Украине АЗС ограничивают продажу дизтоплива до 50–100 литров в одни руки

На Украине начали ограничивать продажу дизельного топлива на АЗС На Украине АЗС ограничивают продажу дизтоплива до 50–100 литров в одни руки

Москва2 авг Вести.На Украине сети автозаправочных станций начали ограничивать продажу дизельного топлива до 50–100 литров на одного клиента. Об этом сообщили украинские СМИ.

По их информации, чаще всего лимиты устанавливают на АЗС, где горючее покупают водители грузовиков и дальнобойщики, которым выгоднее заправляться на АЗС, а не на нефтебазах. Одна из причин, почему топливо сейчас выгоднее покупать на АЗС, — существенное сокращение разницы между оптовой ценой на нефтебазах и розничной ценой на заправках, утверждают журналисты.

Сети автозаправочных станций на Украине начинают вводить лимиты на отпуск дизельного горючего одному клиенту. Лимиты колеблются от 50 до 100 литров за одну заправку говорится в публикации

Отмечается, что дефицит топлива связан с серьезным сокращением его поставок на Украину, ограниченными предложениями в Европе, а также обмелением реки Дунай, которое привело к усложнению речных поставок.

На Украине усиливается дефицит топлива. Цены на дизель резко выросли, а на некоторых АЗС заканчиваются запасы бензина.