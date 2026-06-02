Москва2 июн Вести.В ЛНР ввели ограничения на продажу топлива на АЗС — продавать будут не более 20 литров в одни руки. Об этом сообщило региональное правительство.

Данное решение было принято из-за значительного увеличения спроса, которое в условиях проблем с логистикой может вызвать дефицит топлива в дальнейшем.

Принято решение об ограничении отпуска бензина марок АИ-95, АИ-92 и ДТ - не более 20 литров. Запрет также распространяется на отпуск бензина в тару приводит правительство в своем канале в мессенджере МАХ слова министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Роговенко

Отмечается, что ограничения носят временный характер и будут отменены после улучшения ситуации с поставками горюче-смазочных материалов (ГСМ) на территорию Республики.

В конце мая в Крыму и Севастополе ввели лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров, также были введены талоны на бензин АИ-95. Сообщалось, что нормализация ситуации с топливом ожидается в течение 30 дней​​​. Глава Севастополя Михаил Развожаев призвал граждан заправляться по мере необходимости и не запасаться бензином впрок.