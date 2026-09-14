Москва14 сенВести.Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики друг друга. Соответствующее заявление он разместил в соцсети Truth Social.
Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить точно так жеговорится в публикации
Кроме того, глава Белого дома высказал мнение, что рост мировых цен на топливо вызван, в основном, украинским конфликтом, а не ситуацией, связанной с Ираном.
Ранее Трамп рассказал о роли директора ЦРУ в переговорах по Украине.