В ООН приветствовали бы отказ России и Украины от ударов по энергетике

ООН приветствует действия, улучшающие ситуацию между Россией и Украиной В ООН приветствовали бы отказ России и Украины от ударов по энергетике

Москва14 сен Вести.ООН приветствовала бы любые шаги, направленные на улучшение ситуации между Россией и Украиной, в том числе возможный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя слова президента США Дональда Трампа о согласии Украины не наносить удары по российским энергообъектам.

Очевидно, все, что улучшает ситуацию между Российской Федерацией и Украиной, будет приветствоваться. Поэтому мы надеемся на любые признаки деэскалации в этом конфликте сказал Хак

Он также отметил, что рост цен на нефть и дизельное топливо связан с несколькими факторами, включая ситуацию вокруг России и Украины и события на Ближнем Востоке.

У роста цен на нефть есть много различных причин, включая не только то, что происходит на Украине и в России, но и ситуацию на Ближнем Востоке в целом. В результате всего этого цены на нефть и дизельное топливо растут заявил представитель ООН

Дональд Трамп ранее заявил, что Украина согласилась не наносить удары по энергетической инфраструктуре России. По его словам, аналогичная договоренность обсуждалась и с российской стороной.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский напрямую это заявление не подтвердил, однако заявил о готовности Киева отказаться от ударов по энергетике.