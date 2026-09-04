Песков: есть вероятность выйти на мирное решение конфликта на Украине

Песков допустил вероятность выхода на мирное урегулирование на Украине Песков: есть вероятность выйти на мирное решение конфликта на Украине

Москва4 сен Вести.Вероятность выйти на мирное урегулирование конфликта на Украине нельзя исключать, однако пока конкретных предпосылок нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, работа и контакты по этому вопросу продолжаются.

Да, такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся-таки выйти в режим мирного урегулирования. Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, нет сказал Песков журналистам

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что по-прежнему существует "добрая воля американцев", которые готовы выступать посредниками в мирном урегулировании, а также готовность к миру российской стороны. В Киеве это прекрасно знают, заключил Песков.

Третьего сентября президент США Дональд Трамп заявил, что хочет завершения конфликта на Украине.