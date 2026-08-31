Песков: РФ приветствует вклад любых стран в урегулирование по Украине

Песков: Москва рада усилиям любой страны по урегулированию на Украине Песков: РФ приветствует вклад любых стран в урегулирование по Украине

Москва31 авг Вести.Россия приветствует усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают "Известия".

Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести вклад (в урегулирование украинского кризиса – прим. ред​​​.) сказал он

Накануне Дмитрий Песков заявил, что договоренности по Украине не могут быть "примитивной сделкой", это сложный процесс из огромного количества деталей.

По его словам, встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского возможна только для закрепления уже достигнутых договоренностей.

А сейчас, отметил Дмитрий Песков, мирные переговоры по Украине находятся на паузе, новых идей никаких нет.