Песков: в Кремле по-прежнему открыты к переговорам с Зеленским и ждут его

Песков: Кремль готов к переговорам с Зеленским и ждет его Песков: в Кремле по-прежнему открыты к переговорам с Зеленским и ждут его

Москва31 авг Вести.В Кремле сохраняют готовность к переговорам с Владимиром Зеленским и по-прежнему готовы принять его в Москве. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью "Известиям".

Нет, ничего не изменилось сказал Песков в ответ на вопрос о том, изменилось ли предложение Кремля Зеленскому приехать в Москву

Комментируя тему возможного саммита, представитель Кремля пояснил, что встреча на высшем уровне нужна для финального оформления уже достигнутых договоренностей. При этом сами договоренности, как отметил Песков, должны быть заранее подготовлены в ходе сложного переговорного процесса.

Заявление Пескова прозвучало на фоне обсуждений возможного трехстороннего саммита с участием Путина, президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Накануне пресс-секретарь президента РФ также говорил, что предпосылок для переговоров между Россией и Украиной пока нет, поскольку, по его словам, Киев не хочет заниматься реальным процессом урегулирования.