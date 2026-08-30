Москва30 авг Вести.Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому не рассуждать о степени родства русского и украинского народов, а изучать тюремную лексику, которая может ему вскоре понадобиться. Об этом парламентарий заявил РИА Новости.

По словам парламентария, Зеленский фактически стал "палачом украинского народа" и в разы сократил население страны за время своего правления. Шеремет подчеркнул, что глава киевского режима не имеет права рассуждать о степени родства между русским и украинским народами.

Лучше бы направил свои силы на изучение тюремной лексики, которая ему в скором времени может понадобиться, учитывая, сколько горя и несчастья он принес украинскому народу, покалечил судеб и сколько военных преступлений совершил по отношению к России подчеркнул он

Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что русские и украинцы приходятся друг другу незнакомцами.