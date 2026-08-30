Емельяненко обвинил Зеленского в предательстве за слова о русских и украинцах Виктор Емельяненко назвал слова Зеленского о русских и украинцах предательством

Москва30 авг Вести.Слова Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы приходятся друг другу незнакомцами, являются предательством его собственного народа, заявил глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что Зеленский, называя незнакомцами братские народы, пытается стереть подвиг собственных предков, "которые дали ему жизнь и право на будущее".

Это предательство собственного рода и попытка совершить ментальное самоубийство целого народа, оторвав его от корней, от общей памяти и от самой правды жизни сказал Емельяненко

Он подчеркнул, что русские и украинцы связаны культурой, верой, общими победами и трагедиями, а также кровью предков, которые "плечом к плечу гнали фашизм" со своих земель. Емельяненко призвал украинцев вернуться к исторической правде и признать, что их пытаются лишить идентичности и превратить в незнакомцев для самих себя.