Москва31 авг Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" прокомментировал возможность проведения трехстороннего саммита по Украине.

Ранее издание Axios сообщило, что предложение о трехсторонней встрече по Украине было предложено директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклифф во время визита в Москву.

Дело в том, что в настоящее время и менее уважаемые издания, и более уважаемые издания, и когда-то бывшие уважаемые издания не гнушаются никакими утками. Относитесь к этому как к рутинным контактам по линии специальных служб высказался по поводу данной информации Песков

Он подчеркнул, что по украинскому вопросу следует исходить из тех реалий, которые складываются на фронтах.

Исходите из того, что основы нашей внешней политики и тем более политики в контексте Украины определяет президент Путин. Помните, кто возглавляет нашу переговорную группу, кто в ней участвует. И вот из этих реалий исходить. А главное — исходить из тех реалий, которые складываются на фронтах подчеркнул он

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал подробности переговоров с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По его словам, стороны обсудили вопросы, относящиеся к полномочиям ведомств.