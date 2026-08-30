Москва30 авг Вести.Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу с участием американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил Axios.

По информации портала, американские представители хотели выяснить у российских спецслужб, могут ли те предложить руководству России возобновить мирные переговоры с Киевом.

Журналисты отметили, что это первый случай, когда глава ЦРУ лично пытается повлиять на урегулирование украинского конфликта.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал подробности переговоров с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По его словам, стороны обсудили вопросы, относящиеся к полномочиям ведомств.

Дональд Трамп визит Рэтклиффа в Москву назвал "рутиной". Президент США добавил, что директор ЦРУ отправился в Москву по его поручению.