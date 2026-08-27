Трамп: Нарышкин и Рэтклифф встречаются раз в полгода-год, это обычное дело

Трамп назвал встречи Нарышкина и Рэтклиффа обычным делом Трамп: Нарышкин и Рэтклифф встречаются раз в полгода-год, это обычное дело

Москва27 авг Вести.У руководителей Службы внешней разведки (СВР) России и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Сергея Нарышкина и Джона Рэтклиффа хорошие отношения, их встречи - совершенно "обычное дело", заявил изданию Axios президент США Дональд Трамп.

Он уточнил, что подобные встречи между главами двух ведомств происходят раз в полгода-год.

У них очень хорошие отношения. Никакого послания не было, и ничего необычного не произошло сказал Трамп

Ранее Нарышкин сообщил, что на переговорах с Рэтклиффом обсуждались вопросы, относящиеся к полномочиям спецслужб.

Он рассказал также, что встречи с руководителями иностранных спецслужб - постоянная часть его работы, и отметил, что встреча с главой ЦРУ также была рабочим форматом.