Песков напомнил, кто определяет политику России по Украине Песков призвал учитывать ситуацию на фронте при обсуждении Украины

Москва31 авг Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" призвал при обсуждении украинского конфликта учитывать реалии, складывающиеся на фронте. Он также напомнил, что основы внешней политики России, в том числе в контексте Украины, определяет президент Владимир Путин.

Песков назвал информационными утками сообщения западных СМИ о якобы предложении директора ЦРУ Джона Рэтклиффа провести трехсторонний саммит с участием Путина, президента США Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Исходите из того, что основы нашей внешней политики и тем более политики в контексте Украины определяет президент Путин. Помните, кто возглавляет нашу переговорную группу, кто в ней участвует. И вот из этих реалий исходить. А, главное, исходить из тех реалий, которые складываются на фронтах заявил Дмитрий Песков

Ранее пресс-секретарь президента России прокомментировал теории и слухи о визите главы ЦРУ.