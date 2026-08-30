Песков высказался о возможности встречи Путина, Трампа и Зеленского Песков: встреча Путина, Трампа, Зеленского возможна для фиксации договоренностей

Москва30 авг Вести.Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главы киевского режима Владимира Зеленского возможна только для фиксации договоренностей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что позиция Путина по возможности проведения соответствующей встречи хорошо известна.

Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства добавил, что эти договоренности представляют собой сложный процесс урегулирования, который состоит из большого количества деталей.

Ранее портал Axios писал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу с участием Трампа, Путина и Зеленского.