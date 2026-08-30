Песков: смогут ли контакты с ЦРУ помочь с Украиной, зависит от предложений

Песков пояснил, смогут ли контакты с ЦРУ помочь с Украиной Песков: смогут ли контакты с ЦРУ помочь с Украиной, зависит от предложений

Москва30 авг Вести.Влияние контактов российских и американских спецслужб на урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от того, какие предложения будут озвучены. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он дал свой комментарий после того, как в России состоялась встреча директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина с директором ЦРУ США Джоном Рэтклиффом.

[Влияние на урегулирование] зависит от тех предложений, от тех идей, которые озвучиваются, но они на то и контакты между спецслужбами, чтобы быть закрытыми пояснил Песков

Ранее Нарышкин рассказал подробнее, о чем шли переговоры с главой ЦРУ.

Портал Axios считает, что Рэтклифф привозил в Москву американские предложения по возобновлению переговоров по Украине и проведении трехсторонней встречи с участием американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.