Путин заявил о приоритете реального положения дел на Украине над оценкой Рубио

Путин: РФ в конфликте на Украине занимает реальная ситуация, а не оценка Рубио Путин заявил о приоритете реального положения дел на Украине над оценкой Рубио

Москва5 июн Вести.Российская сторона при анализе конфликта на Украине опирается на фактическое положение дел на месте событий, а не на субъективные мнения иностранных государственных деятелей.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих международных новостных служб, пишет ТАСС.

Журналист информагентства Associated Press поинтересовался реакцией российского лидера на пессимистичные высказывания государственного секретаря США Марко Рубио касательно текущей ситуации на линии боевого соприкосновения.

Президент отметил, что хотя заявления руководителя американской дипломатии по тем или иным вопросам представляют определенный интерес для Москвы, ключевое значение для руководства страны имеет объективная реальность.

Про конфликт на Украине … нас больше интересует реальная ситуация подчеркнул Путин

Глава государства подчеркнул, что применительно к текущему противостоянию на Украине российскую сторону интересует исключительно подлинное развитие событий на данном направлении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил удивление словам госсекретаря США Марко Рубио о якобы неготовности РФ идти на уступки по Украине.