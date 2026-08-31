Песков о трехсторонней встрече по Украине: СМИ не гнушаются утками

Песков о возможной встрече по Украине: СМИ не гнушаются никакими утками Песков о трехсторонней встрече по Украине: СМИ не гнушаются утками

Москва31 авг Вести.СМИ не гнушаются никакими "утками" по теме трехсторонних переговоров России, США и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

Дело в том, что в настоящее время и менее уважаемые издания, и более уважаемые издания, и когда-то бывшие уважаемые издания не гнушаются никакими утками отметил Песков

Так он прокомментировал новость Axios о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф предлагал провести трехстороннюю встречу на тему украинского урегулирования.