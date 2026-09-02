Трамп: мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения и с Россией, и с Украиной

Трамп заявил о стремлении к хорошим отношениям и с Москвой, и с Киевом Трамп: мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения и с Россией, и с Украиной

Москва2 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится наладить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной.

Мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми сказал он журналистам в Белом доме

Ранее американский лидер выразил намерение провести новый саммит с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, встреча должна состояться после завершения конфликта на Украине.

Российская сторона по-прежнему не исключает возможности диалога с Украиной. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сохраняют готовность к переговорам с главой киевского режима Владимиром Зеленским и готовы принять его в Москве.