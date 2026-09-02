Москва2 сенВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится наладить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной.
Мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всемисказал он журналистам в Белом доме
Ранее американский лидер выразил намерение провести новый саммит с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, встреча должна состояться после завершения конфликта на Украине.
Российская сторона по-прежнему не исключает возможности диалога с Украиной. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сохраняют готовность к переговорам с главой киевского режима Владимиром Зеленским и готовы принять его в Москве.