Москва2 сенВести.Президент США Дональд Трамп выразил намерение провести новый саммит с российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского лидера, встреча должна состояться после завершения конфликта на Украине.
Уверен, что я мог бы сделать это (встретиться с Путиным) немедленно. Я хочу сделать это, когда этот конфликт будет подходить к концу, и думаю, что мы так и сделаемотметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома
Глава Белого дома подчеркнул, что считает возможным организовать встречу в ближайшее время, однако предпочитает дождаться момента, когда урегулирование украинского кризиса перейдет в завершающую стадию.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина.