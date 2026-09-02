Трамп заявил, что хочет провести новый саммит с Путиным Трамп допустил новый саммит с Путиным после завершения украинского конфликта

Москва2 сен Вести.Президент США Дональд Трамп выразил намерение провести новый саммит с российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского лидера, встреча должна состояться после завершения конфликта на Украине.

Уверен, что я мог бы сделать это (встретиться с Путиным) немедленно. Я хочу сделать это, когда этот конфликт будет подходить к концу, и думаю, что мы так и сделаем отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома

Глава Белого дома подчеркнул, что считает возможным организовать встречу в ближайшее время, однако предпочитает дождаться момента, когда урегулирование украинского кризиса перейдет в завершающую стадию.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина.