Ушаков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина Ушаков допустил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС

Москва1 сен Вести.На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Китае, возможно организовать трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам Ушакова, возможность этой встречи обсуждалась во время переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Си Цзиньпин упомянул, что приедет Дональд Трамп и, очевидно, приедет Владимир Путин как приглашенный. И если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться сказал помощник президента

Саммит АТЭС в Китае пройдет в ноябре этого года.