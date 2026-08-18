Ушаков заявил, что пока нет информации о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Ушаков о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в РФ: пока ничего Ушаков заявил, что пока нет информации о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Москва18 авг Вести.Информации о возможном визите в Россию спецпосланников президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера пока нет. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Это же серьезная международная встреча, она требует подготовки, согласования, так что когда будет она вырисовываться, мы вам об этом заявим сказал Ушаков

По его словам, пока какой-либо информации о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию нет.

Пока ничего сказал Ушаков в ответ на соответствующий вопрос

Ранее Ушаков, комментируя сообщения о "тихой дипломатии" между Россией и США, отметил, что дипломатические переговоры всегда ведутся по-тихому, потому что если громко - это уже не дипломатия.