Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа обсуждались самые острые вопросы

Ушаков назвал разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером конструктивным Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа обсуждались самые острые вопросы

Москва9 сен Вести.Разговор президента России Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером носил конструктивный и содержательный характер – на встрече обсуждались самые острые проблемы. Об этом Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он согласился, что открытая часть переговоров продолжалась дольше, чем обычно.

Разговор носил в целом конструктивный характер, но обсуждались и самые острые проблемы, естественно. Так что не только конструктивный, но содержательный деловой характер носил поделился Ушаков

Уиткофф и Кушнер посетили Москву 5 сентября. Американские переговорщики провели встречу с главой государства. После они отправились в Киев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о сути переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Он подчеркнул, что она опирается на позицию президента США Дональда Трампа.