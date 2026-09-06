В Кремле положительно оценили переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

Ушаков: беседа Путина с Уиткоффом и Кушнером была содержательной В Кремле положительно оценили переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

Москва6 сен Вести.В Кремле позитивно оценили встречу президента Российской Федерации Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его оценке, переговоры прошли в предельно откровенном и конструктивном ключе, передает Интерфакс.

Беседа продолжалась 3 часа 10 минут, она была содержательной, конструктивной... и доверительной отметил Ушаков

Он также добавил, что консультации по крайне серьезным вопросам продолжались "как в рабочей, так и в неформальной атмосфере за обедом".

Ранее сообщалось, что 5 сентября Путин проведет переговоры с американскими представителями. Одной из целей их визита в Москву является презентация плана по урегулированию украинского конфликта.