В Кремле сообщили о начале встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером В Кремле сообщили о начале встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства в начале переговоров передал наилучшие пожелания и слова благодарности президенту США Дональду Трампу. Российский лидер назвал непростой ситуацию, с которой им с Уиткоффом и Кушнером придется разбираться в ходе обсуждения.

Во встрече принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Путин очно встречается с Уиткоффом уже восьмой раз, Кушнер участвует в обсуждениях по теме украинского урегулирования в третий раз.

Американские эмиссары в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву с официальным визитом. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта.

В международном аэропорту Внуково их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Позже Уиткофф и Кушнер были замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов.

Как предположил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча российского лидера с американскими переговорщиками будет достаточно продолжительной, как это было и в предыдущие разы.