Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин попросил спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера передать Дональду Трампу его наилучшие пожелания и слова благодарности.

Прежде, чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединенных Штатов господину Трампу сказал Путин в начале встречи с американскими представителями в Москве

Российский лидер также отметил сложность ситуации, которую сторонам предстоит обсудить.

Встреча проходит после прибытия Уиткоффа и Кушнера в Москву. Американские представители прибыли в Россию для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине. Ожидается, что после визита в Москву они посетят Киев.