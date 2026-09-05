Уиткофф передал Путину благодарности семьи Гилмана за его возвращение на родину

Уиткофф Путину: семья Гилмана благодарна вам за то, что он вернулся домой Уиткофф передал Путину благодарности семьи Гилмана за его возвращение на родину

Москва5 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле передал ему благодарности семьи бывшего американского морпеха Роберта Гилмана за его освобождение и возвращение на родину.

Семья Гилман крайне благодарна вам за ваше содействие, за то, что Боб Гилман вернулся домой сказал Уиткофф Путину

Глава государства ответил, что им нужно поблагодарить президента США Дональда Трампа.

Они поблагодарили президента Трампа, но, господин Президент, они также благодарят и вас сказал в ответ Уиткофф

Владимир Путин проводит встречу с американскими эмиссарами вечером в субботу. Российский лидер в начале переговоров передал наилучшие пожелания и слова благодарности Дональду Трампу, а также назвал непростой ситуацию, с которой им с Уиткоффом и Кушнером придется разбираться в ходе обсуждения.