Ушаков и Дмитриев участвуют во встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером

Ушаков и Дмитриев участвуют в переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером Ушаков и Дмитриев участвуют во встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером

Москва5 сен Вести.Помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев участвуют во встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Владимир Путин начал встречу с американскими эмиссарами вечером в субботу. Глава государства в начале переговоров передал наилучшие пожелания и слова благодарности Дональду Трампу, а также назвал непростой ситуацию, с которой им с Уиткоффом и Кушнером придется разбираться в ходе обсуждения.

Американские переговорщики 5 сентября прибыли в Москву с официальным визитом. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта.

В международном аэропорту Внуково их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Позже эмиссары США были замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов.

Ранее, после саммита ШОС в Бишкеке, Путин отмечал, что Уиткофф и Кушнер всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием продолжает с ними работать.