Москва2 сенВести.Эмиссары Соединенных Штатов Америки - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Джаред Кушнер - всегда желанные гости в России.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.
И господин Кушнер, и Уиткофф - они всегда у нас желанные гостиотметил глава государства
По словам российского лидера, "Москва с удовольствием с ними работает".
В начале августа СМИ сообщали о возможной поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев, но позже стало известно, что визиты откладываются.