Президент РФ Путин рассказал о сотрудничестве с Уиткоффом и Кушнером

Путин рассказал о дипломатическом сотрудничестве России и США Президент РФ Путин рассказал о сотрудничестве с Уиткоффом и Кушнером

Москва2 сен Вести.Эмиссары Соединенных Штатов Америки - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Джаред Кушнер - всегда желанные гости в России.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

И господин Кушнер, и Уиткофф - они всегда у нас желанные гости отметил глава государства

По словам российского лидера, "Москва с удовольствием с ними работает".

В начале августа СМИ сообщали о возможной поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев, но позже стало известно, что визиты откладываются.