Кортеж с Уиткоффом и Кушнером заехал на территорию Кремля

Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль Кортеж с Уиткоффом и Кушнером заехал на территорию Кремля

Москва5 сен Вести.Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером заехал на территорию Кремля, сообщает РИА Новости.

Американские эмиссары в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву с официальным визитом. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта.

В международном аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Позже Уиткофф и Кушнер были замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов.

Ожидается, что сегодня президент России Владимир Путин примет американских переговорщиков в Кремле.

Как предположил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, запланированная на сегодня встреча российского лидера с Уиткоффом и Кушнером будет достаточно продолжительной, как это было и в предыдущие разы.