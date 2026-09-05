Дайкхаус: Уиткофф и Кушнер отправятся в Кремль после делового обеда

Уиткофф и Кушнер отправятся в Кремль сразу после делового обеда в Москве Дайкхаус: Уиткофф и Кушнер отправятся в Кремль после делового обеда

Москва5 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер сразу после делового обеда отправятся в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах Соединенных Штатов в России Дугласа Дайкхауса.

Они потом сразу в Кремль сказал он

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву с официальным визитом. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта.

В международном аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Позже американские переговорщики были замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов.

Ожидается, что сегодня президент России Владимир Путин примет американских эмиссаров в Кремле.

Как предположил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, запланированная на сегодня встреча российского лидера с Уиткоффом и Кушнером будет достаточно продолжительной, как это было и в предыдущие разы.