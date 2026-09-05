Москва5 сенВести.Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве, отметив сложность ситуации, которую сторонам предстоит обсудить.
Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой предстоит сегодня разбиратьсясказал Путин в начале встречи
Российский лидер также попросил американских представителей передать президенту США Дональду Трампу его наилучшие пожелания и слова благодарности.
Прежде, чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединенных Штатов господину Трампудобавил Путин
Встреча проходит в Москве после прибытия Уиткоффа и Кушнера в Россию. Американские представители прибыли для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.