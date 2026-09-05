Москва5 сенВести.Президент России Владимир Путин заявил, что высоко оценивает посредническую миссию спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и считает их контакты с Москвой и Киевом полезными.
В любом случае, конечно, что бы ни происходило, контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользусказал Путин, принимая американских представителей в Кремле
Российский лидер отметил, что знает о планах Уиткоффа и Кушнера после визита в Москву отправиться в Киев.
Как вы нас информировали, я знаю, что после Москвы вы собираетесь в Киевдобавил российский лидер
Встреча проходит в рамках дипломатических усилий администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу, 5 сентября. Ранее они провели деловой обед со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.