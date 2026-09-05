Уиткофф и Кушнер перед переговорами в Кремле провели обед в ресторане

Переговорщиков из США угощали блюдами из спецменю перед встречей с Путиным Уиткофф и Кушнер перед переговорами в Кремле провели обед в ресторане

Москва5 сен Вести.Прибывшие в российскую столицу американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед встречей в Кремле провели деловой обед в одном из московских ресторанов. Как передает корреспондент РИА Новости, гостям было предложено специальное меню.

В сопровождении спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева и дипломатов американские представители прибыли в ресторан после приземления во Внукове. Деловая трапеза продлилась около 3,5 часов, после чего около 19:00 по московскому времени участники встречи покинули заведение и направились в Кремль.

В субботу президент России Владимир Путин проводит переговоры с представителями США. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал не строить прогнозов по поводу американских инициатив по урегулированию и дождаться итогов встречи. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его представители представят в Москве предложения по прекращению конфликта на Украине.