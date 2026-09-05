Ресторан в Москве, где видели Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера, закрыли для входа

Вход в ресторан, где были замечены Дмитриев, Уиткофф и Кушнер, ограничили Ресторан в Москве, где видели Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера, закрыли для входа

Москва5 сен Вести.Доступ в ресторан в Москве, где были замечены спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, строго ограничен. Пускают лишь гостей с предварительным бронированием, сообщают очевидцы.

Московский ресторан, где на обед остановились Дмитриев, Уиткофф и Кушнер, работает в усиленном режиме: внутрь пускают только по брони. Охрана проверяет подтверждение, без него вход запрещен. У дверей дежурит полиция.

Однако никаких уличных перекрытий нет: пешеходы ходят по тротуару, транспорт движется в обычном режиме.

В субботу, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин встретится в Москве с американскими представителями. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не строить прогнозов по американским идеям урегулирования и дождаться встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером.

Ранее сообщалось, что это будет шестая встреча Путина с Уиткоффом в России.