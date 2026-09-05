Деловой обед Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера длился 3,5 часа Дмитриев, Уиткофф и Кушнер провели 3,5 часа за деловым обедом

Москва5 сен Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели трехчасовой деловой обед перед кремлевскими переговорами.

Обед проходил в ресторане в окружении дипломатов. В 19:00 участники встречи покинули ресторан и на машинах отправились в Кремль. Общая продолжительность обеда составила около трех с половиной часов.

После этого американские эмиссары приехали на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства в начале переговоров передал наилучшие пожелания и слова благодарности Дональду Трампу, а также назвал непростой ситуацию, с которой им с Уиткоффом и Кушнером придется разбираться в ходе обсуждения.