Путин обменялся рукопожатиями с Уиткоффом и Кушнером Путин встретил Уиткоффа и Кушнера рукопожатием

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин перед началом переговоров в Кремле поприветствовал рукопожатием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Глава государства тепло встретил гостей, пожав им руки. Переговоры проходят в Представительском кабинете президента, который находится в Сенатском дворце Кремля.

Ранее Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. В аэропорту их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что американские представители во время визита в Москву представят предложения по прекращению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, призывал не делать преждевременных прогнозов относительно американских инициатив по урегулированию и дождаться встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером.