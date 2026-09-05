Встреча Путина с переговорщиками США продолжается больше часа

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером идут более часа Встреча Путина с переговорщиками США продолжается больше часа

Москва5 сен Вести.Встреча президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле продолжается более часа.

Переговоры начались около 19.55 мск. С российской стороны в них также участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву в субботу, 5 сентября. В аэропорту Внуково эмиссаров США встретил Дмитриев.

В начале встречи Путин отметил выросший уровень доверия к посредникам и высоко оценил их миссию. В свою очередь, Уиткофф и Кушнер поблагодарили российского лидера за временное прекращение огня.