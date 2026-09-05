Москва5 сенВести.Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе переговоров в Москве выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за решение о временном прекращении огня.
Ранее российская сторона объявила трехсуточный мораторий на нанесение ударов по Киеву на период подготовки и проведения там встреч американской делегации, что позволило создать безопасные условия для дипломатической миссии.
В свою очередь Владимир Путин на встрече в Кремле отметил высокий уровень доверия к посреднической миссии Кушнера и Уиткоффа.