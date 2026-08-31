Песков: Си и Путин доверяют друг другу, переговоры прошли очень конструктивно

Кремль: Си и Путин доверяют друг другу, переговоры прошли очень конструктивно Песков: Си и Путин доверяют друг другу, переговоры прошли очень конструктивно

Москва31 авг Вести.Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли в конструктивной и дружественной атмосфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Представитель Кремля отметил, что лидеры доверяют друг другу и используют это доверие, чтобы обсуждать самые сложные темы.

Встреча [прошла] традиционно в очень конструктивной и дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие, чтобы затрагивать самое сложное сообщил Песков

Главы государств на встрече основное внимание уделили двусторонним отношениям и торгово-экономическому взаимодействию, кратко обменялись мнениями по международном повестке и "по касательной" обсудили украинский кризис, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Владимир Путин и Си Цзиньпин 31 августа провели двустороннюю встречу на полях заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.