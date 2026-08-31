Москва31 авгВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал, что обсуждали лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах на полях саммита ШОС.
Песков подчеркнул, что встреча носила конструктивный характер и проходила в дружественной атмосфере.
Украинский кризис обсуждался рефреном, по касательной. Собственно обсуждения не былоотметил пресс-секретарь российского президента
Он добавил, что оба лидера доверяют друг другу и используют это доверие, чтобы затрагивать самые сложные темы.
В основном говорили о двусторонних отношениях, о всем объеме торгово-экономического взаимодействия, которое нельзя обсуждать публично по понятным причинам, и кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повесткирассказал Дмитрий Песков
По его словам, международная повестка на переговорах присутствовала, но не была главной.