Москва24 мая Вести.Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли превосходно. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Российский лидер прибыл в Пекин вместе с делегацией из 39 человек 19 мая. По итогам встречи с председателем КНР было подписано несколько двусторонних документов, в том числе заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами, а также договор об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Превосходно! сказал Ван И, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры глав государств

Ранее сообщалось, что на следующей неделе президент РФ Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан.