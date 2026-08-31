Москва31 авгВести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным.
Встреча глав государств состялась на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.
Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, на постоянную основусказал президент
20 июля Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР до 31 декабря 2027 года. В ответ на это, 21 июля, китайский МИД продлил действие безвизового режима для граждан России.