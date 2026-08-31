Москва31 авгВести.Президент России Владимир Путин поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина на китайском языке перед переговорами в Бишкеке, куда он ранее прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Нихаосказал российский лидер, пожимая руку коллеге
Председатель КНР произнес ответное приветствие и отметил, что очень рад встрече с Путиным.
В 2026 году Киргизия принимает саммит в роли председателя. Мероприятия в рамках Шанхайской организации сотрудничества и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и шести международных организаций.