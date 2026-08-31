Минэкономразвития: Китай серьезно отнесется к продлению безвиза с РФ Глава Минэкономразвития: КНР серьезно отнесется к продлению безвиза с Россией

Москва31 авг Вести.В России рассчитывают, что Китай серьезно отнесется к предложению о продлении безвизового режима. Об этом ИС "Вести" заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Президентом сделано предложение китайской стороне продлить безвизовый режим уже на постоянной основе. Я абсолютно уверен, что китайская сторона самым серьезным образом к этому отнесется, учитывая то, что именно уважаемый лидер Китая был инициатором первого предложения о том, чтобы ввести этот режим на год в качестве эксперимента заявил министр

На данный момент, отметил Решетников, взаимный турпоток вырос за полугодие более чем на 40%.

И эта тенденция двусторонняя, у нас сбалансированный поток. Мы рассчитываем, что на основе этого решения мы поддержим эту тенденцию сказал он

20 июля Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР до 31 декабря 2027 года. В ответ на это 21 июля китайский МИД продлил действие безвизового режима для граждан России.